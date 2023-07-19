مصر.. حسن شاكوش يرد على خيانته لطليقته في نهار رمضان مع ممثلة مشهورة

تحدث الفنان المصري حسن شاكوش عن أزمته مع طليقته ريم طارق، مشيرا إلى أنه كان يرفض الحديث طيلة الفترة الماضية ولكن ما سمعه في حقه لا يرضي أحدا.

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وقال حسن شاكوش في فيديو عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: اتعرض عليا أظهر في أكتر من برنامج ولكني رفضت، وقلت مستحيل أتكلم على واحدة كانت مراتي أو مش مراتي ولا عمري جبت سيرة بنت أو غلطت في حق بنت وعارف يعني إيه المرأة المصرية وشرف المرأة المصرية، وزي ما الست ليها شرف وكرامة الراجل ليه شرف وكرامة.

وأضاف حسن شاكوش: أنا اتجوزت 55 يوما فقط، واللي كنت هطلع أقول له وأحكي فيه عن الأزمة طليقها طلع قاله فأنا هطلع أحكي في إيه تاني؟

وأردف شاكوش: اللي اتربيت عليه واللي أهلي ربوني عليه لإني من منطقة شعبية وراجل صعيدي وما اتكلمتش مش خوف ولا ضعف ولكن علشان الإنسانة دي كانت مراتي وما بينفعش أتكلم في حاجة تمسني أو تمسها لإني لو اتكلمت أو جبت سيرتها هتعود عليا علشان كنت في يوم من الأيام الراجل بتاعها وجوزها، وما ينفعش الراجل يجيب سيرة مراته ورغم أبشع الالفاظ اللي سمعتها وأهلي اللي اتشتموا على السوشيال ميديا لكني كنت بقول لهم محدش يتكلم وكنت طول الفترة اللي فاتت في ضغط عصبي وفي عز المشاكل ما اتكلمتش.

وكانت ريم طارق طليقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، قد تحدثت عن بعض أسباب طلاقها، قائلة: كنا في نهار رمضان، كان في ممثلة مشهورة عندها مشكلة صحية راح أكل معها في شاليه بالعين السخنة، ولما رجع البيت كتبت له وصلت يا حبيبي.. وبينهم علاقة.

وأضافت ريم طارق، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، من برنامج 90 دقيقة على قناة المحور: قعدت 30 يوم في شهر رمضان أشوف حاجات زي كده ومختلفة، وفي وقت من الأوقات الفنانة دي حبت تسمعني صوتها، كانوا مع بعض وقعدت تضحك.. حلال عليها، والحرف الثالث من اسمها هو الراء، لترد عليها بسمة وهبة قائلة: مترجعيش لحسن.

وواصلت: سبب آخر، كنا في رمضان وكان يبث لايفات وقال لي سأحصل على هدايا عبارة عن مبالغ من المال، وكان يقول لي يحرم عليّ كل جنيه بيدخل من تيك توك، هاخده وهتبرع به لجمعيات خيرية للأطفال، فرحت عشان قالي إني اللي هتبرع، ولما اللايفات خلصت الموضوع اتنسى.. وأخد الفلوس، وأطلب منكِ مواجهة حسن شاكوش.

المصدر: وسائل إعلام مصرية