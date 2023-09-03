عائلة فنان مصري شهير تتقدم ببلاغ ضد المطرب حسن شاكوش

تقدم أحمد يحيى فايد، محامي أسرة الفنان إيمان البحر درويش، ببلاغ للنائب العام ضد مطرب المهرجانات حسن شاكوش، لنشره شائعة وفاة "درويش".

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وعلى صفحته في "فيسبوك"، كتب محامي إيمان البحر درويش: "قام المدعو حسن شاكوش عبر حسابه الرسمي الموثق بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك والمسمى حسن شاكوش -Hassan Shakosh بإذاعة خبر وفاة موكلي الفنان إيمان البحر درويش وذلك يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023، وقال يا أيتها النفس المطمئنه ارجعي إلى ربك راضية مرضية..إنا لله وإن إليه راجعون..الفنان إيمان البحر درويش في ذمة الله".

وأضاف فايد: "ولما كان شاكوش وهو ينشر هذا الخبر قد نشر خبر كاذبا..لو صح هذا الخبر لحدثت مشاكل لأسرته للتأثير على الرأي العام وخلق حالة عداء ضد الفنان".

وتابع: "وكان الفنان إيمان البحر درويش قد تأذى نفسيا هو وأسرته بالكامل من تلك الإشاعات غير الصحيحة والتي تناولتها جميع الجرائد والمواقع"، كشافا بعضها.

وأردف: "ولما كانت نقابه المهن الموسيقة لم تتخذ معه أي إجراء وفضلوا الرد بحجج واهية عليه، وبالمقابلة مع الفنان إيمان البحر درويش وأسرته قمنا بعمل بلاغ للنائب العام عرائض، وفي انتظار ما سيتم".

المصدر: RT