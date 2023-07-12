مصر.. أول تعليق من ابنة إيمان البحر درويش على نشر صورته الصادمة

قالت أمنية إيمان البحر درويش، إن والداها مريض حاليا منذ ما يقرب من عامين، وموجود في البيت وليس في المستشفى.

إقرأ المزيد

وقالت أمنية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المعروض على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الثلاثاء، إن والدها مريض منذ نحو سنتين، بسبب أزمة حدثت له.

وأشارت إلى الفنان إيمان البحر درويش ليس في المستشفى حاليا، متابعة: "أنا كل اللي طالباه دلوقتي الدعاء لوالدي".

وأوضحت: "محدش تواصل مع أبويا نهائي منذ فترة مش فاكرة قد إيه. وأنا مردتش على حد من إمبارح خالص ومعملتش أي اتصال مع أي حد، بس فعلا في ناس حاولوا يتواصلوا معايا كتير جدا".

ولفتت إلى أن هناك أحد الأشخاص أجرى مداخلة هاتفية في البرنامج، ويدعى أحمد مهران، وقال إنه الممثل القانوني لوالدها، ولكن هذا الأمر غير صحيح، لأن والدها ألغى الوكالة منذ فترة طويلة جدا.

المصدر: المصري اليوم