العراق.. حوادث غريبة في قريتين بمحافظة ذي قار والأهالي يرون قصصا لا تصدق عن أفعال الجن!

حالة من الذعر شهدتها قريتان في محافظة ذي قار جنوبي العراق، إثر حوادث غريبة، حيث ادعى مسؤولون أن "الجن" هو من هاجم القريتين وخلف حرائق وخسائر مادية.

ونقلت وكالة "شفق نيوز" عن "مسؤولين" محليين ووجهاء في القريتين قولهم: "لقد شهدت قرية آل شجان بقضاء الغراف شمالي محافظة ذي قار، اندلاع قرابة 17 حريقاً خلال أقل من 20 يوماً بظروف غامضة، فيما بقيت فرق الدفاع المدني عاجزة عن تفسير مصير هذه الحرائق، إذ بقيت مناوبة هناك عدة ايام وهي تشاهد الحرائق تشتعل دون اي سبب يذكر، حتى أن الشبكة الكهربائية لحظة اندلاع هذه الحرائق لم تكن موجودة".

وزعم أحد وجهاء القرية، الشيخ نزار آل شجان، في تصريحات لوكالة "شفق نيوز" أن "ما حصل لديهم لم يستوعبوه لغاية الآن"، مضيفا: "قريتنا المكونة من 2000 نسمة، شهدت الفترة الماضية وخصوصا في شهر محرم الحرام حرائق بالجملة، وأثارت الهلع لدينا، والأهالي أحضروا أحد الأشخاص الروحانيين لتفسير الحالة، حيث أوضح أن الأهالي قاموا بإحراق مكان الجن الخاص في المنطقة وهو يعمل حاليا على الانتقام من الأهالي، وطلب مبلغ 5 مليون دينار عراقي لغرض تخليصنا منه".

وأردف الشيخ نزار آل شجان: "الأهالي رفضوا الأمر الذي اقترحه الشخص الروحاني، فيما تبرع مجموعة من السادة المختصين بهذا الأمر عبر اتصال هاتفي وهم من أهالي قضاء الشطرة، للقضاء على هذا الأمر مجانا، وبالفعل الآن القرية، لم تعد ترى الحرائق التي أصابتها خلال الفترة الماضية".

واستطرد: "القرية أصابها الجفاف بشكل كبير خلال السنوات السبعة الماضية، ونحن نعتقد أنها مكان نفطي، وقد صعد إلى الخارج وتسبب بهذه الحرائق، حيث نطالب الجهات المعنية بإجراء الكشوفات الفنية اللازمة، لإثبات هذه الحالة من عدمها".

المصدر: "شفق نيوز"