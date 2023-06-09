شركة الطيران "كانتاس" تسمح لمضيفها من الجنسين بوضع الماكياج

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأسترالية "كانتاس" عن تغييرات في إرشادات "الأسلوب والعناية الشخصية" الخاصة بها استجابة لتعليقات الموظفين ولضغوط اتحاد الخدمات الأسترالي.

وسيتمكن الموظفون الآن من إطالة شعرهم، والتخلص من الكعب العالي، وارتداء المكياج بغض النظر عن الجنس لأول مرة في تاريخ الشركة الذي يبلغ 102 عام.

إلا أن إخفاء الأوشمة لا يزال إلزاميا، وكذلك ارتداء الجوارب الطويلة مع الفساتين، ويمكن ربط الشعر في شكل "ذيل حصان" منخفض أو كعكة ويمكن لإناث الطاقم ارتداء أحذية مسطحة، بدلا من الكعب العالي في جميع الرحلات الجوية. كما يمكن لجميع الموظفين ارتداء نفس المجوهرات، بما في ذلك الساعات والأقراط المرصعة بالألماس.

وتأتي التغييرات بعد أن أعربت المضيفات في السابق عن معارضتهن لقواعد المكياج الإلزامية والكعوب العالية.

وفي العام الماضي، كتب اتحاد الخدمات الأسترالي إلى الرئيس التنفيذي لشركة الطيران، آلان جويس، يحثه على "إزالة شرط المكياج للنساء" و"السماح للنساء بارتداء أحذية بكعب منخفض".

وقال متحدث باسم الشركة إن "التحديث لا يغير الزي الرسمي الخاص بنا ولكنه يحدّث الطريقة التي يرتديها الموظفون بما يتماشى مع ملاحظات الموظفين وتوقعات العملاء المتطورة. هذه التغييرات ستجعل ارتداء الزي الرسمي الخاص بنا مريحة وعملية أكثر".

المصدر: "الإندبندنت"