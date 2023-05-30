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هل هي زلة لسان؟.. الفنانة المصرية شيرين تثير الجدل بين السعوديين والمصريين (فيديو)

مجتمع

هل هي زلة لسان؟.. الفنانة المصرية شيرين تثير الجدل بين السعوديين والمصريين (فيديو)
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انتشرت تصريحات للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، خلال مشاركتها في حفل جدة الذي جاء ضمن فعاليات جولة المملكة 2023، وتصدرت شيرين التريند بسبب ذلك.

وقالت شيرين عبد الوهاب: "لو كنتم قولتلولي إن الجو حر كده كنت جيت بالمايوه"، أثارت تلك التصريحات جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث تحدث البعض عن أنها زلة لسان جديدة للفنانة شيرين.

هل هي زلة لسان؟.. الفنانة المصرية شيرين تثير الجدل بين السعوديين والمصريين (فيديو)

وعلق الجمهور عليها: "الحفلة جميل بس هي لازم تبوظ الدنيا، الصنف عالي، مش هتبطلي بقا، زلة لسان جديدة للأستاذة شيرين".

وتستمر تصريحات شيرين عبد الوهاب على المسرح، وتثير غضب الجمهور المصري دائما، ومع دخول حسام حبيب على خط تصريحاتها يزداد غضب الجمهور.

هل هي زلة لسان؟.. الفنانة المصرية شيرين تثير الجدل بين السعوديين والمصريين (فيديو)

المصدر: RT

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