هل هي زلة لسان؟.. الفنانة المصرية شيرين تثير الجدل بين السعوديين والمصريين (فيديو)

انتشرت تصريحات للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، خلال مشاركتها في حفل جدة الذي جاء ضمن فعاليات جولة المملكة 2023، وتصدرت شيرين التريند بسبب ذلك.

في أرض الحرمين، بجرأةٍ ووقاحة تقول المغنية شيرين: "حر أوي، مش كنتو قولولي كنت جيت بالمايوه".. وسط صيحات المتفرجين.. لو لم تكن تعلم أن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في أرضنا قد سمحوا بهذا الكلام السافل، لما تجرأت! pic.twitter.com/XTLx9ORn45 — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) May 29, 2023

وقالت شيرين عبد الوهاب: "لو كنتم قولتلولي إن الجو حر كده كنت جيت بالمايوه"، أثارت تلك التصريحات جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث تحدث البعض عن أنها زلة لسان جديدة للفنانة شيرين.

وعلق الجمهور عليها: "الحفلة جميل بس هي لازم تبوظ الدنيا، الصنف عالي، مش هتبطلي بقا، زلة لسان جديدة للأستاذة شيرين".

سؤال لعلماء السلطان كـ الشيخ سليمان الرحيلي @solyman24 :

هل يجوز للمغنية أن تلبس المايوه وهي تغني إذا كان الطقس حاراً جداً؟

شيرين في حفلتها بجدة: الحر أوي مش كنتوا قولولي كنت جيت بالمايوه. pic.twitter.com/bYZHPeexNf — علماء السلطان (@HDMshk2) May 29, 2023

وتستمر تصريحات شيرين عبد الوهاب على المسرح، وتثير غضب الجمهور المصري دائما، ومع دخول حسام حبيب على خط تصريحاتها يزداد غضب الجمهور.

المصدر: RT