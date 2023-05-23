 
مباشر

تواجد صدفة داخل بقالة.. طبيب كويتي ينقذ طفلة أردنية من الاختناق بعد أن ابتلعت غطاء علبة ماء (فيديو)

مجتمع

تواجد صدفة داخل بقالة.. طبيب كويتي ينقذ طفلة أردنية من الاختناق بعد أن ابتلعت غطاء علبة ماء (فيديو)
RT
تواجد صدفة داخل بقالة.. طبيب كويتي ينقذ طفلة أردنية من الاختناق بعد أن ابتلعت غطاء علبة ماء
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vd0k

وثق مقطع فيديو لحظة إنقاذ طبيب كويتي لطفلة أردنية من الاختناق بعد ابتلاعها غطاء علبة ماء في أحد المحال التجارية بمحافظة إربد، شمال الأردن.

وأظهر المقطع المصور طفلة مع والدها تشرب الماء من علبة بلاستيكية صغيرة لكنها ابتلعت الغطاء.

وصادف لحظة اختناق الطفلة وجود طبيب كويتي حديث التخرج، حيث تدخل سريعا وقدم لها الإسعافات الأولية وأنقذ حياتها.

وقال يعقوب العصيمي، الطبيب الكويتي الذي أنقذ الطفلة، عبر حسابه على "تويتر": "باللحظات الحرجة.. هذه اللحظة والله تساوي كل تعب السنوات والدراسة.. وبهذا أعلن بحمد الله تعالى وفضله تخرجي من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية وحصولي على درجه البكالوريوس تخصص دكتور في الطب والجراحة".

وانهالت عليه المباركات على التخرج والدعوات له بالتوفيق والشكر على ما فعله مع الطفلة.

تواجد صدفة داخل بقالة.. طبيب كويتي ينقذ طفلة أردنية من الاختناق بعد أن ابتلعت غطاء علبة ماء (فيديو)

المصدر: وسائل إعلام أردنية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا