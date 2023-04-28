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رغد صدام حسين تغرد في الذكرى الـ86 لميلاد والدها

مجتمع

رغد صدام حسين تغرد في الذكرى الـ86 لميلاد والدها
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 احتفت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، اليوم الجمعة، بعيد ميلاد والدها، حيث تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل معها.

وفي الذكرى الـ86 لميلاد والدها، نشرت رغد صدام صورة لوالدها الراحل ووالدتها وشقيقيها الراحلين مع عدد من أفراد الأسرة في "تويتر" معلقة عليها بالقول: "يحتفل في هذا اليوم محبوك في كل أرجاء العالم، كل عام ومحبي الرئيس الشهيد صدام حسين بخير وعز كبير بهذا اليوم الجميل..كل عام وحبيب العراق بخير".

وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة رغد، حيث قال أحدهم: " كل عام وانتي بألف خير بنت المهيب ان شاء نحتفل برجعتج للعراق"، وأضاف مغرد آخر: "28 أبريل رغم رحيلك لا يمر هذا اليوم بهدوء نكلله بالدعاء وتجديد الحب والوفاء".

المصدر: RT

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