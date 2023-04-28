رغد صدام حسين تغرد في الذكرى الـ86 لميلاد والدها
احتفت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، اليوم الجمعة، بعيد ميلاد والدها، حيث تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل معها.
وفي الذكرى الـ86 لميلاد والدها، نشرت رغد صدام صورة لوالدها الراحل ووالدتها وشقيقيها الراحلين مع عدد من أفراد الأسرة في "تويتر" معلقة عليها بالقول: "يحتفل في هذا اليوم محبوك في كل أرجاء العالم، كل عام ومحبي الرئيس الشهيد صدام حسين بخير وعز كبير بهذا اليوم الجميل..كل عام وحبيب العراق بخير".
يحتفل في هذا اليوم محبيك في كل ارجاء العالم،، كل عام ومحبي الرئيس الشهيد صدام حسين بخير وعز كبير بهذا اليوم الجميل،،— رغد صدام حسين (@RghadSaddam) April 28, 2023
كل عام وحبيب العراق بخير. pic.twitter.com/pfQ9SjJkXr
وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة رغد، حيث قال أحدهم: " كل عام وانتي بألف خير بنت المهيب ان شاء نحتفل برجعتج للعراق"، وأضاف مغرد آخر: "28 أبريل رغم رحيلك لا يمر هذا اليوم بهدوء نكلله بالدعاء وتجديد الحب والوفاء".
كل عام وانتي بألف خير بنت المهيب ان شاء نحتفل برجعتج للعراق pic.twitter.com/1AnWPAbqHM— عمر الجنابي 🇮🇶 Omar ALjanabi (@GTR8090) April 28, 2023
28 أبريل— Shehab Al-Mamari 🇴🇲🇵🇸 (@alamiral_17) April 28, 2023
رغم رحيلك لا يمر هذا اليوم بهدوء
نكلله بالدعاء وتجديد الحب والوفاء pic.twitter.com/YpNZZQFfos
المصدر: RT