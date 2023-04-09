في الذكرى الـ20 لاحتلال بغداد.. رغد صدام حسين تهاجم "جهات مريضة" صاحبت المحتل الأمريكي

هاجمت ابنة الرئيس العراقي الراحل رغد صدام حسين، الجهات التي ساعدت الأمريكيين على احتلال العراق في الـ 9 من أبريل عام 2003، ووصفتهم بـ "الجهات المريضة".

ونشرت رغد صدام حسين، اليوم الأحد، مقطعا صوتيا عبر حسابها في "تويتر"، تزامنا مع الذكرى الـ 20 لاحتلال العراق، قالت فيه: "أيها العراقيون الأبطال، تمر علينا اليوم الذكرى الـ 20 لاحتلال العراق، تحت تسميتهم الشهيرة "أتينا لنحرر العراق" وزعمهم الديمقراطية، الاحتلال الذي قتل وهجر واجتث ودمر كل البنى التحتية، وخلف الأمية والدمار وأصبح الكثير من أطفال وشباب العراق بلا تعليم، بهدف إخضاعهم لجهات مريضة صاحبت وجود المحتل، بل ودعم المحتل لهم، كل تلك القرارات والأطماع تحطمت على أرض العراق بشجاعتكم ومقاومتكم لهم على مدى 20 عاما".

وتابعت قائلة: "لقد أصبحوا اليوم يذكرون مجبرين إنجازات الحكومة العراقية الوطنية بقيادة الرئيس الشهيد صدام حسين قبل العام 2003، والتي حافظت على كرامة العراقيين وأمنهم... اليوم أصبح الشارع العراقي مدركا من هم أعداء العراق الحقيقيون".

المصدر: RT