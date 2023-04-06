فنان مصري شهير يطلق تصريحات "نارية" ضد أبو تريكة

تحدث الفنان المصري أحمد بدير عن رد فعله إذا قابل محمد أبو تريكة، نجم نادي الأهلي والكرة المصرية السابق، في كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في دولة قطر.

وخلال تصريحات تلفزيونية، أوضح أحمد بدير قائلا: "لو أنا داخل على مجموعة ولقيت أبو تريكة هقول السلام عليكم بس مش هسلم عليه مخصوص يعني مفتكرش".

وتابع بدير: "أنا أهلاوي ومهاجمتش أبو تريكة قبل كده وأنا كنت بحبه جدا كلاعب، وحضرت ماتشات منتخب مصر وكنت فرحان بانتصارات المنتخب".

وأضاف: "لكن بعد الأحداث الأخيرة واللي حصل واتقال..أي حد ميحبش تراب مصر حتى لو أخويا محبوش"، على حد قوله.

المصدر: "القاهرة 24"