الأهلي وريال مدريد ورونالدو.. أبرز الأرقام القياسية في تاريخ كأس العالم للأندية

تنطلق النسخة 19 من بطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية غدا الأربعاء 1 فبراير 2023 في المغرب، حيث ستستمر حتى الـ11 منه بمشاركة 7 أندية.

ويشارك في النسخة الحالية لمونديال الأندية 2022، كل من: الوداد (المغرب) بطل إفريقيا، والأهلي (مصر) وصيف دوري أبطال إفريقيا، والهلال (السعودية) بطل آسيا، وريال مدريد (إسبانيا) بطل أوروبا، وسياتل ساوندرز (أمريكا) بطل أمريكا الشمالية، وفلامنغو (البرازيل) بطل أمريكا الجنوبية "كأس ليبرتادوريس"، وأوكلاند سيتي (نيوزيلندا) بطل أوقيانوسيا.

ويقص فريقا الأهلي وأوكلاند سيتي شريط النسخة الحالية لبطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية، غدا الأربعاء، على ملعب "طنجة".

وحملت 18 نسخة سابقة من بطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية، العديد من الأرقام المهمة والقياسية، سواء على مستوى الفرق التي شاركت أو اللاعبين والمدربين.

وفي ما يلي أبرز الأرقام المهمة التي تحملها النسخ السابقة، وهي كالتالي:

الأكثر تتويجا

النادي: يتصدر فريق ريال مدريد الرقم القياسي في البطولة بـ4 ألقاب في الأعوام (2014 و2016 و2017 و2018).

اللاعب:

الألماني توني كروس لاعب خط وسط فريق ريال مدريد، هو اللاعب الذي حصل على أكبر عدد من الألقاب خمسة ألقاب، بواقع 4 مع ريال مدريد، وواحد مع بايرن ميونخ الألماني.

المدرب:

فاز الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الحالي، 3 مرات بلقب البطولة، منها مرتان مع برشلونة عامي (2009 و2011)، ومرة واحدة مع بايرن ميونخ في عام 2013، بينما جاء في المركزين الثاني والثالث كل من المدير الفني الحالي لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي (مرتين)، الأولى في 2007 مع ميلان، والثانية في 2014 مع ريال مدريد، بالتساوي مع الفرنسي زين الدين زيدان مع ريال مدريد عامي (2016 و2017).

الهداف التاريخي

يتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي حاليا، قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة، برصيد 7 أهداف، بواقع هدف بقميص مانشستر يونايتد و6 أهداف مع ريال مدريد.

النهائيات الأكثر تسجيلا للأهداف

تعد النهائيات التي سجلت أكبر عدد من الأهداف، تلك التي جمعت بين بوكا جونيورز (الأرجنتين) وميلان الإيطالي (2-4) عام 2007، وريال مدريد مع كاشيما انتلرز الياباني (4-2) في عام 2016.

ركلات الترجيح

نهائي واحد فقط حُسم بركلات الترجيح، كان بين فريقين من البرازيل، هما كورينثيانز وفاسكو دا جاما عام 2000، وانتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

الأكثر تكرارا

المباراة الأكثر تكرارا في المسابقة هي بين ناديي مونتيري (المكسيك) والأهلي (مصر)، اللذين التقيا 3 مرات في الأعوام (2012 و2013 و2021).

الرقم القياسي لعدد الأهداف في مباراة واحدة

شهدت مباراة الترجي التونسي والسد القطري، 8 أهداف، بعد أن فاز بها الأول بنتيجة (6-2)، وهو نفس عدد الأهداف المسجلة في مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وجامبا أوساكا الياباني (5-3)، وهو رقم القياسي في البطولة.

الأكثر فوزا

يعتبر نادي ريال مدريد الفريق الذي فاز بأكبر عدد من المباريات في المونديال، وهي 10 مواجهات من أصل 12 خاضها.

أكبر عدد من المباريات

يعد كل من حسام عاشور ومحمد أبو تريكة ووائل جمعة، نجوم الأهلي المصري السابقين، هم اللاعبين الذين خاضوا أكبر عدد من المباريات في كأس العالم للأندية، برصيد 11 مباراة.

المصدر: وسائل إعلام