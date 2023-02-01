المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية.. تشكيلة الأهلي المصري والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم الأربعاء، صوب ملعب "طنجة" بالمغرب، الذي يحتضن المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية 2022، بين الأهلي المصري وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الصيني ما نينغ صفارة بداية المباراة في تمام الساعة (20:00) بتوقيت المغرب، و(19:00) بتوقيت غرينتش.

وسيبدأ السويسري مارسيل كولر (62 عاما) المدير الفني لنادي الأهلي، بالتشكيلة الأساسية التالية:

لحراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - محمود متولي - محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانغ - حمدي فتحي - عمرو السولية

خط الهجوم: أحمد عبد القادر - محمد شريف - حسين الشحات.

اليكم تشكيل فريقنا لمواجهة أوكلاند سيتي في مونديال الأندية 🦅👊#يلا_يا_أهلىpic.twitter.com/3NSSXz9OhX — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 1, 2023

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

أعلنت شبكة "قنوات SSC" السعودية، عن قيامها بنقل مباريات البطولة بشكل حصري على البث الفضائي، كما ستقوم قناة "المغربية الرياضية الأرضية" بنقل مجريات اللقاء والبطولة أيضا.

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تردد قناة SSC على عرب سات

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 3\4.

المصدر: وكالات