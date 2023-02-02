المصري الشحات يعادل رقم رونالدو وميسي في مونديال الأندية (فيديو)

حقق لاعب نادي الأهلي المصري حسن الشحات رقما مميزا في مستهل مشواره في النسخة التاسعة عشرة من بطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية 2022، التي انطلقت مساء أمس الأربعاء، في المغرب.

وسجل حسن الشحات هدف التقدم "للمارد الأحمر" في مرمى أوكلاند سيتي النيوزيلندي (3-0) عندما كان الشوط الأول للمباراة الافتتاحية للبطولة، يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب "طنجة".

وأصبح الشحات صاحب الهدف الأول لفريقه ولمونديال كرة القدم 2022.

وهز حسن الشحات شباك منافسيه في ثلاث نسخ مختلفة في بطولات كأس العالم لكرة القدم للأندية، ليعادل بذلك رقم كل من النجوم الثلاثة: البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف البطولة برصيد 7 أهداف، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والويلزي غاريث بيل.

ويشارك نادي الأهلي في النسخة الـ19 لبطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية، بصفته وصيفا لمسابقة دوري أبطال إفريقيا 2022، بينما يشارك حامل اللقب القاري الوداد المغربي كبطل دوري الدولة المستضيفة لمونديال الأندية.

ويستضيف المغرب مونديال الأندية 2022، اعتبارا من اليوم الأربعاء، ولغاية 11 فبراير الجاري.

المصدر: RT