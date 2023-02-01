 
مباشر

كأس العالم للأندية 2022.. الأهلي يصعق أوكلاند سيتي (فيديو)

الرياضة

كأس العالم للأندية 2022.. الأهلي يصعق أوكلاند سيتي (فيديو)
twitter/fifaworldcup
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uo9j

استهل نادي الأهلي المصري مشواره في النسخة 19 من بطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية 2022 مساء اليوم الأربعاء، بفوز عريض على أوكلاند سيتي النيوزيلندي (3-0) في المباراة الافتتاحية.

ووقع على ثلاثية "المارد الأحمر" المصري كل من، حسن الشحات، ومحمد شريف، والجنوب إفريقي بيرسي تاو في الدقائق (45، 56، 86) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "طنجة" بالمغرب.

وضرب نادي الأهلي بذلك موعدا مع وسياتل ساوندرز الأمريكي (بطل أمريكا الشمالية)، يوم السبت القبل، في الدور ربع النهائي للبطولة.

إقرأ المزيد
أول أهداف كأس العالم للأندية 2022.. والاحتفال على طريقة رونالدو (فيديو)
أول أهداف كأس العالم للأندية 2022.. والاحتفال على طريقة رونالدو (فيديو)
إقرأ المزيد
المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية.. تشكيلة الأهلي المصري والقنوات الناقلة
المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية.. تشكيلة الأهلي المصري والقنوات الناقلة

ويستضيف المغرب مونديال الأندية 2022، اعتبارا من اليوم الأربعاء، ولغاية 11 فبراير الجاري، بمشاركة 8 أندية وهي، إضافة إلى الوداد (المغرب) بطل إفريقيا، والأهلي (مصر) وصيف دوري أبطال إفريقيا، وأوكلاند سيتي (نيوزيلندا) بطل أوقيانوسيا، وسياتل ساوندرز (أمريكا) بطل أمريكا الشمالية، كل من: الهلال (السعودية) بطل آسيا، وريال مدريد (إسبانيا) بطل أوروبا، وفلامنغو (البرازيل) بطل أمريكا الجنوبية "كأس ليبرتادوريس".

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا