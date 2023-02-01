كأس العالم للأندية 2022.. الأهلي يصعق أوكلاند سيتي (فيديو)
استهل نادي الأهلي المصري مشواره في النسخة 19 من بطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية 2022 مساء اليوم الأربعاء، بفوز عريض على أوكلاند سيتي النيوزيلندي (3-0) في المباراة الافتتاحية.
ووقع على ثلاثية "المارد الأحمر" المصري كل من، حسن الشحات، ومحمد شريف، والجنوب إفريقي بيرسي تاو في الدقائق (45، 56، 86) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "طنجة" بالمغرب.
هدف الشحات— Wael🦅Al-Emam وائل الإمام🚩🇪🇬 (@wael_alemam) February 1, 2023
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هدددددف الأهلي الثاني— ماستر أهداف (@mr_goals1) February 1, 2023
⚽ محمد شريف
الأهلي [2] - [0] اوكلاند سيتي #أوكلاند_سيتي#الأهلي#كأس_العالم_للأنديةpic.twitter.com/lmCfAGPgWj
هدددددف الأهلي الثالث— ماستر أهداف (@mr_goals1) February 1, 2023
⚽ كهربا
الأهلي [3] - [0] اوكلاند سيتي #أوكلاند_سيتي#الأهلي#كأس_العالم_للأنديةpic.twitter.com/mBa8sXqW27
وضرب نادي الأهلي بذلك موعدا مع وسياتل ساوندرز الأمريكي (بطل أمريكا الشمالية)، يوم السبت القبل، في الدور ربع النهائي للبطولة.
ويستضيف المغرب مونديال الأندية 2022، اعتبارا من اليوم الأربعاء، ولغاية 11 فبراير الجاري، بمشاركة 8 أندية وهي، إضافة إلى الوداد (المغرب) بطل إفريقيا، والأهلي (مصر) وصيف دوري أبطال إفريقيا، وأوكلاند سيتي (نيوزيلندا) بطل أوقيانوسيا، وسياتل ساوندرز (أمريكا) بطل أمريكا الشمالية، كل من: الهلال (السعودية) بطل آسيا، وريال مدريد (إسبانيا) بطل أوروبا، وفلامنغو (البرازيل) بطل أمريكا الجنوبية "كأس ليبرتادوريس".
المصدر: RT