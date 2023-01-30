كأس العالم للأندية لكرة القدم.. غيابات مؤثرة في قائمة الهلال وموعد مباراته الأولى

يستعد نادي الهلال السعودي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023 في المغرب من 1 ولغاية 11 فبراير المقبل، بصفته بطلا للنسخة الماضية لدوري أبطال آسيا.

واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الهلال للمشاركة في مونديال الأندية، بصفته بطلا للنسخة الماضية لدوري أبطال آسيا، في ظل عدم نهاية النسخة الحالية من دوري البطولة.

وشهدت القائمة التي اختارها الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي الهلال، غيابات مؤثرة للعديد من العناصر الرئيسية بسبب الإصابة.

وتأكد غياب الثلاثي سلمان الفرج، حمد إليامي ومحمد البريك عن كأس العالم للأندية بسبب إصابات مختلفة أو عدم الجاهزية البدنية.

وفي ما يلي قائمة الهلال لكأس العالم للأندية 2023:

لحراسة المرمى: محمد العويس، عبد الله المعيوف، حبيب الوطيان.

خط الدفاع: علي آل بليهي، سعود عبدالحميد، جانج هيون سو، متعب المفرج، محمد الخيبري، خليفة الدوسري، محمد جحفلي.

خط الوسط: محمد كنو، لوسيانو فييتو، غوستافو كويلار، عبدالله عطيف، مصعب الجوير، ميشيل ديلغادو، معاذ فقيهي، محمد القحطاني.

خط الهجوم: سالم الدوسري، أوديون إيغالو، موسى ماريغا، صالح الشهري، عبد الله الحمدان.

ويستهل نادي الهلال مشواره في مونديال الأندية لكرة القدم بمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، منظم البطولة، يوم السبت 4 فبراير 2023، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويتأهل الفائز من هذه المباراة لمواجهة فلامنغو البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية، في الدور نصف النهائي، يوم 7 فبراير 2023.

ويحتضن المغرب منافسات النسخة الـ19 من بطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية 2022، خلال الفترة ما بين يومي 1 و11 فبراير 2023، بمشاركة 7 فرق، منها ثلاثة أندية عربية، وهي: الوداد المغربي والأهلي المصري والهلال السعودي، إضافة إلى كل من ريال مدريد الإسباني، وفلامينغو البرازيلي، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، وسياتل ساوندرز الأمريكي.

المصدر: "twitter/Alhilal_FC"