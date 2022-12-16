إحصاء: معظم زيجات الكويتيين الخارجية تربطهم بالمغربيات

أظهرت بيانات رسمية أن معظم زيجات الكويتيين من خارج بلادهم تتم مع مواطنات مغربيات، حيث تم تسجيل 1064 عقد زواج بمغربية من أصل 1835 زواج من غير كويتية.

وحسب بيانات نشرتها صحيفة "الراي" الكويتية، فإن الكويتيين الذين تزوجوا، منذ بداية العام وحتى 13 نوفمبر الماضي، بغير كويتية ومغربية توزعوا بين 471 سعودية و113 عراقية و63 سوريات، و43 مصريات، و33 لبنانية، و18 يمنية، و16 بحرينية، و8 عُمانيات، و3 صوماليات، و2 من قطر، وحالة زواج واحدة من إماراتية.

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وبالأرقام، تأتي المرأة المغربية في مقدم زوجات الكويتي منذ بداية العام بعد الكويتيات، إذ تشكل قرابة 9.3 في المئة من إجمالي أعداد الزيجات التي تمت في الكويت في الفترة نفسها وعددها 11.5 ألف حالة، فيما تصل النسبة لنحو 12.5 في المئة من إجمالي أعداد حالات زواج الرجل الكويتي، والتي بلغت منذ بداية 2022 نحو 8600 حالة، علما بأن نسبة الزواج بين الكويتيين شكّلت 85.5 في المئة من مجمل الزيجات بنحو 7400 عقد.

كما تُشكّل زيجات المرأة المغربية منفردة نحو 58 في المئة من إجمالي عقود قران الرجل الكويتي من غير الكويتيات منذ بداية العام، فيما تمثل 2.25 ضعف حصة الزوجة السعودية التي ارتبطت برجل كويتي منذ بداية العام، إذ تحل في المركز الثاني بعد المغربيات والثالث بعد الكويتيات.

المصدر: صحيفة "الراي" الكويتية