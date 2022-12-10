الكويت تحذر من "عليَّ الطلاق"!

كشفت إحصائية صادرة عن وزارة العدل الكويتية وقوع 1931 حالة طلاق أولي "رجعي" بين الكويتيين في 6 أشهر.

وبحسب صحيفة "سبق" الكويتية الصادرة أمس الجمعة، أظهرت الإحصائية وقوع 297 حالة طلاق "ثانية"، و803 حالات طلاق أولى بائنة، و62 حالة طلاق "ثانية بائنة".

وأكدت مصادر مسؤولة في قطاع الافتاء التابع لوزارة الأوقاف الكويتية، على أن الإحصاءات والأرقام لمسائل الطلاق تعتبر ظاهرة مستمرة ومهدده لاستقرار المجتمع، حيث تتلقى الإدارة الاستفتاءات عن مسائل الطلاق بشكل شبه يومي، ما بين الطلاق الرجعي والبائن وطلاق الغضب.

إحصائية «العدل»: 1931 حالة طلاق رجعي بين الكويتيين في 6 أشهر.

• 803 حالات طلقة أولى بائنة و297 طلقة ثانية. pic.twitter.com/NiV1BvixWc — المجلس (@Almajlliss) December 9, 2022

وشددت المصادر على أهمية توعية أبناء المجتمع الكويتي بضرورة الابتعاد عن العبث بلفظ الطلاق، واستخدامه كأداة تهديد للزوجة وكحلف حيث أصبحت كلمة "عليَّ الطلاق" تخرج من الزوج على أتفه الأشياء.

وقالت الصحيفة إن قطاع الافتاء الكويتي يستقبل العديد من حالات الطلاق لأسباب تافهة أو مشكلة بسيطة وقعت بين الزوجين، فإذا زالت المشكلة استمرت الحياة بين الشريكين، من دون السؤال حول وقوع طلاقه من عدمه.

المصدر: القبس