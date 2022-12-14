مشهد يدمي القلب..شاب تونسي يعثر على طفلة رضيعة حية داخل كيس في مكب قمامة ويسعفها (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، مقطع فيديو يدمي القلب، يظهر عثور شاب على رضيعة داخل كيس قمامة ملقاة في مكبّ للفضلات بجهة لاكانيا بتونس العاصمة.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث ظهر الشاب وهو يفتح كيسا أسود من القمامة، ويخرج الرضيعة منه، ثم خلع معطفه لحماية الصغيرة من البرد.



وفي تصريح لبرنامج "صباح الناس"، كشف الشاب طارق العوني الذي وثق بالصور الحادثة، تفاصيل الواقعة، لافتا إلى أنه كان يجلس في حديقة قريبة من المكان الذي ألقيت فيه الرضيعة حين تناهى إلى سمعه أصوات اعتقد أنها لقطط حديثة الولادة ملقاة في النفايات، فتنقل لاستطلاع الأمر، إلا أن صدمة كانت في انتظاره حين فتح الكيس ليجد أنّ ما بداخله لم تكن سوى رضيعة ما تزال تحمل آثار الولادة.



وقال إنه بقي مدهوشا من هول ما شاهد، حيث كانت فضلات الأكل تغطي جسم الرضيعة بالكامل فأسرع إلى مركز الأمن للإبلاغ عن عثوره على الرضيعة قبل أن يقوم بنقلها إلى المستشفى حيث تم إسعافها.

وأبدى الشاب طارق رغبته في تبني عائلته للطفلة، باعتبار أن القانون التونسي لا يسمح بالتبني لغير المتزوجين، فيما عملت السلطات على التحقيق في هذه الحادثة الأليمة.

#الوردية في #تونس.. شاب يعثر على طفلة رضيعة على قيد الحياة داخل مكب قمامة pic.twitter.com/VpnV5RXrGo — Tunigate - بوابة تونس (@Tunigate) December 10, 2022

المصدر: RT + "موزاييك إف إم"