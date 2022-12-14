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بسبب عقوق الأبناء.. فيديو مؤثر لمسن سعودي قرر البقاء في الصحراء حتى الموت! (فيديو)

مجتمع

بسبب عقوق الأبناء.. فيديو مؤثر لمسن سعودي قرر البقاء في الصحراء حتى الموت! (فيديو)
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أثار مقطع فيديو مؤثر جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي حول عقوق الأبناء.

وأظهر الفيديو المتداول رجلا سعوديا مسنا في منطقة صحراوية بالمملكة وهو يشتكي من أولاده بعد خدمتهم وسهره عليهم لمدة تخطت 25 عاما.

ويقول الرجل في الفيديو إنه تظاهر بأنه طيب وبخير وبصحة جيدة بعد أن وصل إلى الرياض، وهو ليس كذلك، مضيفا: "عزمت ألا أذل نفسي لأحد.. سأظل في هذه الصحاري حتى أموت".

وأشار إلى أنه لا يطلب من أحد توصيله حتى الرياض وسيعبر هذه الصحاري بنفسه حين يريد، متابعا: "حقي عند الله، وعيالي منهم لله وحقي عند أرحم الراحمين".

واختتم: "هذا الفيديو هو الأخير.. ولن أرسل غيره حتى ألقى مصيري، ولن أسامح عيالي حتى نلتقي بين يدي الله، وغير ذلك فأنا اسامح في حقي.. والبالغين من عيالي واللي فاهمين هم الذين لن أسامحهم أبدا".

المصدر: وكالات

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