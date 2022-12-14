بسبب عقوق الأبناء.. فيديو مؤثر لمسن سعودي قرر البقاء في الصحراء حتى الموت! (فيديو)

أثار مقطع فيديو مؤثر جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي حول عقوق الأبناء.

وأظهر الفيديو المتداول رجلا سعوديا مسنا في منطقة صحراوية بالمملكة وهو يشتكي من أولاده بعد خدمتهم وسهره عليهم لمدة تخطت 25 عاما.

ويقول الرجل في الفيديو إنه تظاهر بأنه طيب وبخير وبصحة جيدة بعد أن وصل إلى الرياض، وهو ليس كذلك، مضيفا: "عزمت ألا أذل نفسي لأحد.. سأظل في هذه الصحاري حتى أموت".

رجل سعودي يقرر البقاء في الصحراء حتى الموت بسبب عقوق أبنائه#السعوديةpic.twitter.com/NAzGqhRkm9 — Mix Celebr (@mixcelebr) December 14, 2022

وأشار إلى أنه لا يطلب من أحد توصيله حتى الرياض وسيعبر هذه الصحاري بنفسه حين يريد، متابعا: "حقي عند الله، وعيالي منهم لله وحقي عند أرحم الراحمين".

واختتم: "هذا الفيديو هو الأخير.. ولن أرسل غيره حتى ألقى مصيري، ولن أسامح عيالي حتى نلتقي بين يدي الله، وغير ذلك فأنا اسامح في حقي.. والبالغين من عيالي واللي فاهمين هم الذين لن أسامحهم أبدا".

يالله على نكران الجميل ياويلهم من الله ليش كذا اي تعب سهر اكل شرب اخرتها يتركونه كذا.حسبي الله ونعم الوكيل ويارب ارزقنا بر ابناءنا احياء واموت يارحيم — AL wahdie kokah. (@AlwahdiEkhlas) December 13, 2022

المصدر: وكالات