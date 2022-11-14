ممثلة سودانية تبكي بعد انتشار مقطع فيديو يظهر "مفاتنها" وتطلب مسحه (فيديو)

أثار مشهد من مسلسل "زوجان ولكن" هجوما ضد الممثلة السودانية خلود أبو بكر، بعد ظهور أجزاء "حساسة" من جسدها في إحدى اللقطات.

ووسط عبارات إدانة واستهجان من تصرف الممثلة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، اللقطة، حيث اتهم بعضهم الممثلة بالإساءة للمرأة السودانية، وتم اقتطاع المشهد من الحلقة الرابعة من المسلسل الكوميدي "زوجان ولكن"، الذي تتشارك فيه خلود مع الفنان أحمد الجقر والفنانة الأخرى روبي كمال.

وبعد الضجة الكبيرة التي أثارها المشهد، أقدمت الممثلة السودانية خلود أبو بكر" على الاعتذار عما بدر منها.

وطلبت من الجميع مسامحتها، ومسح مقطع الفيديو الذي انتشر بكثافة، حيث دخلت في نوبة بكاء.

وأعربت عن شكرها لكل مَن تضامن معها في محنتها، واصفة الشخص الذي شهر بها بهذه الصورة "القبيحة"، بأنه مريض، بعد قيامه بتكبير وتصغير الفيديو، لإبراز اللقطة بصورة غير أخلاقية، بحسب تعبيرها.

المصدر: RT