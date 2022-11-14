بعد تصريحاتها المثيرة للجدل حول ميول تامر حبيب الجنسية.. إيناس الدغيدي تخاطب الإعلام في مصر

أعلنت المخرجة إيناس الدغيدي، اعتذارها عن إجراء أي تسجيل لأي جهة إعلامية على هامش حضورها الدورة الـ 44 لمهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الفنان حسين فهمي.

وكتبت إيناس الدغيدي، منشورًا عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قالت فيه: أعلم بأنني سأحضر مهرجان القاهرة السينمائي وأعتذر للجميع بكل احترام بأنني لن أقوم بأي تسجيل لأي جهة إعلامية.

وتابعت إيناس الدغيدي: احترامًا لمهرجان السينما وبعيداً عن كل مهاترات السوشيال ميديا.. تمنياتي لمهرجان القاهرة السينمائي بالنجاح والتوفيق.

وفي وقت سابق، أثارت إيناس الدغيدي جدلًا واسعًا بتصريحاتها عن تامر حبيب حول ارتدائه حلقا في أذنه، حيث قالت في تصريحات تلفزيونية: تامر حبيب حر في ما يفعله، وهو لديه ميول مختلفة وهي معتادة على معاملة الأشخاص ذوي الميول المختلفة، ولم ترَ هي وزملاؤها أي خطإ منهم تجاهها فضلا عن كونه سيناريستاً محترما ومحبوبا من الجميع.

وكانت إيناس الدغيدي قد تحدثت عن تعاونها مع معظم النجوم ومن بينهم أحمد زكي، مشيرة إلى أنها واجهت مشكلات مع الفنانين الصغار الذين في بداية طريقهم الفني.

وقالت إيناس الدغيدي: طول عمري مخرجة قوية من بدايتي، لدرجة أني كنت بشيل فيلم كامل لوحدي، وأنا مساعد مخرج، وتعاونت مع معظم الفنانين، ودايما الصغيرين همّا اللي بيعترضوا على عكس الفنانين الكبار.

وتابعت الدغيدي: واجهت بعض المشكلات مع أحمد زكي أثناء كواليس فيلم امرأة واحدة لا تكفي، ولكننا كنا نفضل مصلحة الفيلم في النهاية، على عكس ما حدث مع مصطفى هريدي في فيلم مجنون أميرة، وهذا الفيلم هو سبب ابتعادي عن السينما بأكملها.

المصدر: موقع القاهرة 24