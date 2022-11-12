مصر.. إيناس الدغيدي تثير الجدل حول "ميول حبيب الجنسية" بعد ارتدائه قرطا

تصدرت المخرجة إيناس الدغيدي تريند موقع "تويتر"، بعد تصريحاتها عن السيناريست تامر حبيب، خلال ندوة صحفية شاركت فيها.

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ووجه أحد الصحفيين خلال الندوة سؤالا لإيناس الدغيدي عن رأيها في تامر حبيب بعد ظهوره في الفترة الأخيرة بـ"قرط" فى حفل فني، وردت الدغيدي المعروف عنها صراحتها الشديدة: "كل إنسان حر في تفاصيل حياته الخاصة وهو شخصية جميلة"،.. مضيفة: "أنا ببعد عنه كلام كتير، وعلى مدار مسيرتي الفنية قابلت العديد من الشخصيات أصحاب الميول المختلفة، ولكن لم يتعارض ذلك مع علاقات العمل معهم".

وواصلت إيناس الدغيدي كلامها: "كنا عارفين لكن مكناش بنتكلم في حاجة، لأن ملناش دعوة، وكان المهم هو نوع علاقتك بالشخصية".

وختمت الدغيدي تصريحاتها عن تامر حبيب قائلة "تامر حبيب إنسان محبوب جدا في الوسط السينمائي، حياته الشخصية حاجة بتاعته ومالناش دعوة بيها، هو لم يؤذينا في أي تصرف، وإحنا بالتالي نحبه، وهو سيناريست محترم".

وكان تامر حبيب تعرَّض للعديد من الانتقادات بسبب شكله ومظهره مؤخرا.

ورد تامر حبيب على هذه الانتقادات في تصريحات إعلامية منذ أسابيع: "لما بنزل صورة وأنا على البحر بتعرض للانتقادات، هما عايزين نلبس طرابيش مثلا، ما طبيعى نلبس مايوهات، وآه أنا لابس حلق إيه المشكلة؟ لأني عايز أكون نفسي".

المصدر: وسائل إعلام مصرية