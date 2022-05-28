ممرضة سعودية تكشف ردة فعل أسرتها بعد انتشار فيديو سحلها (فيديو)

كشفت الممرضة السعودية التي تم الاعتداء عليها في أحد مستشفيات محافظة المجاردة بمنطقة عسير، عن ردة فعل أسرتها بعد انتشار مقطع الاعتداء ومفاجأة بشأن هوية المواطن الذي سحلها.

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وقالت سالمة الشهري خلال مداخلة هاتفية في برنامج "سيدتي" على قناة "روتانا خليجية": "شعر أهلي وأقاربي وزملائي بالعمل بالصدمة بعد انتشار مقطع الاعتداء، وتعاطفوا معي لأن الوضع كان مسيئا".

وأوضحت أن الشخص الذي اعتدى عليها وسحلها جامعي وليس مريضا نفسيا، مشيرة إلى أنها ستتخطى الصدمة ولا تجعل أي شيء يكسرها.

وأضافت أن الشخص الذي اعتدى عليها سيأخذ جزاءه كي يكون عظة وعبرة لأي شخص يحاول الإساءة للتمريض أو الكادر الصحي.

وأعلنت الشرطة السعودية، يوم الجمعة، القبض على المعتدي على الممرضة.

سالمة الشهري الممرضة المعتدى عليها بالمجاردة : صدمة الاعتداء علي كانت مفاجأة خاصة وأن المعتدي شاب متعلم وجامعي وليس مجرد شاب عادي وهذا سبب إحساسي الزائد بالمشكلة وكل من حولي تعاطف معي#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجيةpic.twitter.com/o0yEk0wj6c — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 28, 2022

المصدر: "روتانا خليجية"