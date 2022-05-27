الشرطة السعودية تعلن توقيف مواطن اعتدى على ممرضة.. فيديو

أعلنت الشرطة السعودية، اليوم الجمعة، القبض على مواطن اعتدى على ممرضة في أحد المستشفيات، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "واس".

وذكرت الوكالة أن شرطة منطقة عسير قبضت على مواطن ظهر في مقطع فيديو يعتدي بالضرب على ممرضة بأحد المستشفيات في محافظة المجاردة.

وقالت إنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

إقرأ المزيد

وأظهر الفيديو لحظة اعتدى المواطن على الممرضة وسحلها على الأرض.

المصدر: "واس"