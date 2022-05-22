بالفيديو.. خلاف بطله الفنان اللبناني وديع الشيخ يتطور لإطلاق نار

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، مقطع فيديو يوثق خلافا تطور إلى إطلاق نار، بين الفنان وديع الشيخ، والشاب جاد المصري.

إقرأ المزيد

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، حيث يظهر فيه الفنان وديع الشيخ وعدد من الأشخاص برفقته، يصرخون على سيارة قيل إن المدعو جاد المصري بداخلها، ليسمع بعدها صوت إطلاق الرصاص.

في التفاصيل، أفاد موقع "الفن" بأن المصري أقدم على إطلاق النار على منزل الفنان ​وديع الشيخ​ الكائن في محيط قصر العدل في بيروت، لافتا إلى أن خلفيات هذا العمل الانتقامي من قبل جاد المصري تعود إلى إشكال حصل في وسط بيروت مع وديع الشيخ الذي التقاه صدفة في صالون لتزيين الشعر الرجالي وجرى بينهما تلاسن ومشادة كلامية ما أدى إلى تدافع، فقرر عندها المصري الانسحاب وذلك بعد أن هاجمه الحرس الخاص بوديع الشيخ وهم أكثر من شاب من عشائر بقاعية مختلفة.

وبحسب "الفن" ومقطع الفيديو المتداول، تعرض المصري في بيروت لإطلاق نار من قبل حرس وديع، قبل أن يغادر المكان، في حين أنه عاد ليلا وينتقم باطلاق النار على المبنى في محيط قصر العدل، ويترك تسجيلا صوتيا يؤكد فيه فعلته.

فيما أشار موقع "ليبانون ديبايت" إلى أن "إشكالا كبيرا وقع بين الفنان وديع الشيخ وشقيقه ومرافقيه، والشاب جاد المصري تخلله ضرب وإطلاق نار من قبل الشيخ ومرافقيه، في منطقة الحازمية".

وديع الشيخ يشبح في الحازمية...إطلاق ومحاولة قتل! pic.twitter.com/QnHEnHWdUo — Lebanon Debate (@lebanondebate) May 21, 2022



المصدر: "الفن" + "ليبانون ديبايت"