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جريمة مروعة تهز لبنان.. قتل خاله بعدما رفض تزويجه ابنته (فيديو)

أخبار العالم العربي

جريمة مروعة تهز لبنان.. قتل خاله بعدما رفض تزويجه ابنته (فيديو)
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وقعت جريمة مروعة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، حيث قام شاب بإطلاق النار على خاله، وأرداه قتيلا على الفور.

وتحدثت معلومات أن سبب الخلاف يعود لعدم موافقة القتيل على تزويج ابنته لابن أخته. 

وأفاد موقع "النشرة" بأن الجيش اللبناني نفذ انتشارا أمنيا كثيفا في منطقة الليلكي بعد إطلاق النار، ويعمل الجيش على التدقيق بهويات المارة.

المصدر: "الجديد" + "النشرة"

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