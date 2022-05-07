ما حقيقة المنشور المتداول عن خطوبة أحمد أبو هشيمة من الفنانة مي عز الدين؟

بعد جدل كبير في مصر إثر منشور في مواقع التواصل الاجتماعي حول خطوبة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة للفنانة مي عز الدين، كشفت الناقدة الفنية، ماجدة خير الله، حقيقة المنشور.

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ويأتي ذلك بعد أن كتبت ماجدة خير الله في منشور منسوب لها، مرفق بصورة مي عز الدين: "أحمد أبو هشيمة يخطب مي عز الدين.. ألف مبروك يا حبيبتي.. اشترطي على الأقل 500 مليون جنيه في سنتين لتأمين مستقبلك يا روحي"، وذلك بعد نحو يومين من إعلان انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين صبري.

من جهتها، نفت الناقدة ماجدة خير الله لشبكة "مصراوي" ما نُسب إليها، مؤكدة أنه تم اختراق حسابها في "فيسبوك" منذ الخميس الماضي، ولا تملك السيطرة عليه وإدارته.

وأفاد موقع "مصراوي" نقلا عن مصدر مقرب من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بأن "أبو هشيمة انفصل عن زوجته الفنانة ياسمين صبري منذ فترة، موضحا أن الخلافات بينهما ليس لها علاقة بالتمثيل، والانفصال تم بهدوء منذ فترة".

تجدر الإشارة إلى أن ياسمين صبري تزوجت رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في أبريل 2020، واستمر زواجهما عامين، وخلال هذه الفترة قدمت عملا واحدا هو مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض في رمضان 2020.

المصدر: "مصراوي"