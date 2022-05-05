مصر.. أول رد فعل من الفنانة ياسمين صبري بعد انفصالها عن أبو هشيمة

حذفت الفنانة المصرية ياسمين صبري صورها التي تجمعها برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتؤكد انفصالهما.

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وتصدرت ياسمين صبري محركات البحث خلال الدقائق القليلة الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انفصالها عن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وكشفت مصادر سبب طلاق أحمد أبو هشيمة من ياسمين صبري بعد عامين من الزواج، موضحة أن "أبو هشيمة وصبري اتفقا على الانفصال بشكل حضاري، لاسيما في ظل مكانتهما المجتمعية حيث يعتبر أبو هشيمة أحد أبرز رجال الأعمال في مصر، وتعتبر ياسمين صبري على رأس نجوم الصف الأول في السينما والدراما المصرية".

وأضافت: "اتفق الطرفان على أن يظلا أصدقاء وتجمعهما علاقة جيدة، لاسيما أن الانفصال تم بشكل حضاري وأن يتواصلا بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة"، موضحة أنهما "قاما بإنهاء كل التفاصيل المادية المترتبة على الطلاق".

وقبل إعلان خبر انفصال ياسمين صبري عن أحمد أبو هشيمة، نشرت صبري صورا من داخل فيلاتها، خلال حفل إفطار في رمضان الماضي وتظاهرت بعدم وجود أي شيء حتى اللحظات الأخيرة.

وكان أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري قد أعلنا زواجهما في عام 2020، بحضور أسرتيهما وعدد من أصدقائهما المقربين؛ إذ اكتفيا بهذا التجمع العائلي في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وقتها.

المصدر: الوطن