الصورة الأخيرة ومعلومات عن اتفاق.. وسائل إعلام تكشف حيثيات طلاق أحمد بوهشيمة وياسمين صبري

بعدما أثير مؤخرا خبر انفصال أحمد أبو هشيمة عن الفنانة المصرية ياسمين صبري، أكدت مصادر أن الانفصال تم بطريقة حضارية.

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وكشفت مصادر خاصة لموقع "القاهرة 24"، سبب طلاق أحمد أبو هشيمة من ياسمين صبري بعد عامين من الزواج، موضحة أن "أبو هشيمة وصبري اتفقا على الانفصال بشكل حضاري، لاسيما في ظل مكانتهما المجتمعية حيث يعتبر أبو هشيمة أحد أبرز رجال الأعمال في مصر، وتعتبر ياسمين صبري على رأس نجوم الصف الأول في السينما والدراما المصرية".

وأضافت: "اتفق الطرفان على أن يظلا أصدقاء وتجمعهما علاقة جيدة، لاسيما أن الانفصال تم بشكل حضاري وأن يتواصلا بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة"، موضحة أنهما "قاما بإنهاء كل التفاصيل المادية المترتبة على الطلاق".

وقبل إعلان خبر انفصال ياسمين صبري عن أحمد أبو هشيمة، نشرت صبري صورا من داخل فيلاتها، خلال حفل إفطار في رمضان الماضي وتظاهرت بعدم وجود أي شيء حتى اللحظات الأخيرة.

المصدر:القاهرة 24

وفي 17 أبريل 2020، أعلن أبو هشيمة زواجه من الفنانة ياسمين صبري وسط حالة من التكتم والبعد عن وسائل الإعلام، واقتصر حفل الزفاف على أسرة العروسين حيث غاب نجوم الفن والشخصيات العامة عن الحفل بسبب جائحة كورونا.

المصدر: "القاهرة 24"