ياسمين صبري توجه رسالة لجمهورها (تسجيل صوتي)

وجهت الفنانة والممثلة المصرية ياسمين صبري رسالة لجمهورها قائلة: "ثق في عقلك وحواسك".

وشاركت الفنانة ياسمين صبري على موقع "تويتر" في فقرة بعنوان "إيه الـGreen flags اللي بتدور عليها في شريكك سواء في حب أو صداقة"، حيث قدمت عددا من النصائح في مجالَي الطاقة والتنمية البشرية، كذلك معايير اختيار شريك الحياة والأصدقاء.

وشارك في الفقرة عدد كبير من الجمهور، تخطى الأربعة آلاف مستمع ممن أشادوا بثقافة ياسمين صبري وعفويتها، كما حضر كمستمع رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، زوج ياسمين صبري.

وقدمت ياسمين عددا من النصائح للجمهور، حيث قالت له "ثق في عقلك وفي حواسك لما تحس بحاجة لأن عقلك مش أذكى جهاز في جسمك، الأذكى هو الشعور واستشعار حاجة بتحسها أقوى من العقل وملهاش تفسير استفتي قلبك".

وأضافت "احذر اللي بيزرع فيك طاقة ويسيبك تحققها علشان تخدم فكرته بيخليك تركز في السلبيات اللي قالهالك وبعديها أنت تصدقها وتصرفاتك تختلف لخدمة فكرته السلبية بيغيرك لأنه هزك فأنت لا إراديا بتحقق فكرته السلبية".

وتابعت قائلة: "إن لم تجعلك العلاقة مع من تحب شخصا أفضل فأنت مع الشخص الخطأ.. دايما دور على اللي أحسن منك علشان هيخليك أحسن ودايما دور على المتطور علشان هيطورك ولما تختار اختار اللي يشدك لفوق".

كما أسدت بعض النصائح في مجالَي الطاقة والتنمية البشرية حيث قالت "إن الطاقة شبه عدوى البرد ممكن تتنقلك على حسب طاقة الشخص اللي هتتعدي منه"، مضيفة أن "كل مرحلة ليها أصدقاء معينين ليه لازم نتعلم بعد القلم التاسع".

بعيدا عن التمثيل والفن بس بحب اسمع من ياسمين صبري جدا وبحس منها طاقه ايجابيه وكلام مهم بيوصل بسرعه وبياثر فيا بجد♥️#تامر_عبده_امينhttps://t.co/uOhyYVqQbk — Asmaa Ezzat⁦🩺 (@AsmaaEz82378916) February 10, 2022

المصدر: وسائل إعلام + "تويتر"