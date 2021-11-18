السعودية.. إحباط ترويج 391 كغ من الحشيش

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنها ضبطت أكثر من 390 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر بحوزة 9 مشبوهين، بينهم إثيوبيان.

وقالت وزارة الداخلية السعودية إن المديرية العامة لمكافحة المخدرات ضبطت محاولات ترويج 391 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر في منطقتي جازان وعسير.

وأوضحت أنها ضبطت تلك الكمية بحوزة 7 سعوديين إضافة إلى إثيوبيين مخالفين لنظام الإقامة.

وأشارت إلى أنه تم إيقاف المتهمين واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

المصدر: RT