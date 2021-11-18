السعودية.. إحباط ترويج 391 كغ من الحشيش
Sputnik
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أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنها ضبطت أكثر من 390 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر بحوزة 9 مشبوهين، بينهم إثيوبيان.
وقالت وزارة الداخلية السعودية إن المديرية العامة لمكافحة المخدرات ضبطت محاولات ترويج 391 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر في منطقتي جازان وعسير.
وأوضحت أنها ضبطت تلك الكمية بحوزة 7 سعوديين إضافة إلى إثيوبيين مخالفين لنظام الإقامة.
وأشارت إلى أنه تم إيقاف المتهمين واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
المصدر: RT
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