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السعودية.. إحباط ترويج 391 كغ من الحشيش

مجتمع

السعودية.. إحباط ترويج 391 كغ من الحشيش
Sputnik
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أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنها ضبطت أكثر من 390 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر بحوزة 9 مشبوهين، بينهم إثيوبيان.  

 وقالت وزارة الداخلية السعودية إن المديرية العامة لمكافحة المخدرات ضبطت محاولات ترويج 391 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر في منطقتي جازان وعسير.

وأوضحت أنها ضبطت تلك الكمية بحوزة 7 سعوديين إضافة إلى إثيوبيين مخالفين لنظام الإقامة.

وأشارت إلى أنه تم إيقاف المتهمين واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

المصدر: RT

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