 
مباشر

بالفيديو.. موكب الرئيس أردوغان يتوقف في الشارع ويفسح المجال لسيارة إسعاف

مجتمع

بالفيديو.. موكب الرئيس أردوغان يتوقف في الشارع ويفسح المجال لسيارة إسعاف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rrf6

تناقلت مواقع إعلامية تركية مقطع فيديو يظهر توقف موكب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لإخلاء الطريق لسيارة إسعاف في طريقها للمستشفى.

إقرأ المزيد
أردوغان يعتذر لأنصاره عن تأخره لانشغاله بحادث إصابة أحد الأطفال
أردوغان يعتذر لأنصاره عن تأخره لانشغاله بحادث إصابة أحد الأطفال

وأفاد عدد من المواقع بأن أردوغان كان متوجها إلى أنقرة، وغاد مقر إقامته في أوسكودار كيسيكلي حوالي الساعة الـ12:00 ظهرا (بالتوقيت المحلي)، وفي غضون ذلك، توقف موكبه، وأفسح الطريق لسيارة الإسعاف، ثم أكمل طريقه إلى مطار أتاتورك.

المصدر: "RT + "haberturk

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا