بالفيديو.. موكب الرئيس أردوغان يتوقف في الشارع ويفسح المجال لسيارة إسعاف

تناقلت مواقع إعلامية تركية مقطع فيديو يظهر توقف موكب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لإخلاء الطريق لسيارة إسعاف في طريقها للمستشفى.

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وأفاد عدد من المواقع بأن أردوغان كان متوجها إلى أنقرة، وغاد مقر إقامته في أوسكودار كيسيكلي حوالي الساعة الـ12:00 ظهرا (بالتوقيت المحلي)، وفي غضون ذلك، توقف موكبه، وأفسح الطريق لسيارة الإسعاف، ثم أكمل طريقه إلى مطار أتاتورك.

المصدر: "RT + "haberturk