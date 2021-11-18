بالفيديو.. موكب الرئيس أردوغان يتوقف في الشارع ويفسح المجال لسيارة إسعاف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rrf6
تناقلت مواقع إعلامية تركية مقطع فيديو يظهر توقف موكب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لإخلاء الطريق لسيارة إسعاف في طريقها للمستشفى.
وأفاد عدد من المواقع بأن أردوغان كان متوجها إلى أنقرة، وغاد مقر إقامته في أوسكودار كيسيكلي حوالي الساعة الـ12:00 ظهرا (بالتوقيت المحلي)، وفي غضون ذلك، توقف موكبه، وأفسح الطريق لسيارة الإسعاف، ثم أكمل طريقه إلى مطار أتاتورك.
#Watch#Turkish#President 🇹🇷 Recep Tayyip #Erdogan's security convoy stopped to give way for an ambulance..🔻 pic.twitter.com/zCSpMcEMjF— A21 Middle East News (@a21middleeastn1) November 17, 2021
المصدر: "RT + "haberturk
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.