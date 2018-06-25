 
مباشر

أردوغان يعتذر لأنصاره عن تأخره لانشغاله بحادث إصابة أحد الأطفال

أخبار العالم

أردوغان يعتذر لأنصاره عن تأخره لانشغاله بحادث إصابة أحد الأطفال
AFP Aris MESSINIS
رجب طيب أردوغان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kf3b

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتذاره لتجمع من أنصاره أمام مقر حزب "العدالة والتنمية" في إسطنبول لتأخره عن الاحتفال معهم بفوزه، نظرا لإسعاف طفل أصيب أمام مقر حزبه.

وقال أردوغان مخاطبا أنصاره، مساء الأحد: "اعتذر.. كنت سأحضر إلى هنا لمشاركتكم فرحتكم في الوقت المحدد، لكن طفلا صغيرا من المحتشدين أمام مقرنا في إسطنبول تعرض لحادث وتم نقله إلى المستشفى وذهبت للاطمئنان عليه. هو في السابعة من عمره ويخضع الآن لعملية جراحية، أدعو الله له بالشفاء العاجل".

إقرأ المزيد
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أردوغان يعلن فوزه في الانتخابات

وذكرت وسائل إعلام تركية سابقا أن طفلا تركيا من أبناء مناصري أردوغان نقل إلى المستشفى إثر إصابة تعرض لها بعد أن علقت رجله في مانع آلي أوتوماتيكي للسيارات.

جدير بالذكر أن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا أظهرت أن أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" الحاكم، قد حققا تقدما لا بأس به في الانتخابات التي جرت أمس الأحد، مما يعزز فرصته في ولاية جديدة.

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد بالفيديو حوادث المرور التي تسببت بها نساء سعوديات في اليوم الأول من تطبيق القانون