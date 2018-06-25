أردوغان يعتذر لأنصاره عن تأخره لانشغاله بحادث إصابة أحد الأطفال

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتذاره لتجمع من أنصاره أمام مقر حزب "العدالة والتنمية" في إسطنبول لتأخره عن الاحتفال معهم بفوزه، نظرا لإسعاف طفل أصيب أمام مقر حزبه.

وقال أردوغان مخاطبا أنصاره، مساء الأحد: "اعتذر.. كنت سأحضر إلى هنا لمشاركتكم فرحتكم في الوقت المحدد، لكن طفلا صغيرا من المحتشدين أمام مقرنا في إسطنبول تعرض لحادث وتم نقله إلى المستشفى وذهبت للاطمئنان عليه. هو في السابعة من عمره ويخضع الآن لعملية جراحية، أدعو الله له بالشفاء العاجل".

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وذكرت وسائل إعلام تركية سابقا أن طفلا تركيا من أبناء مناصري أردوغان نقل إلى المستشفى إثر إصابة تعرض لها بعد أن علقت رجله في مانع آلي أوتوماتيكي للسيارات.

جدير بالذكر أن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا أظهرت أن أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" الحاكم، قد حققا تقدما لا بأس به في الانتخابات التي جرت أمس الأحد، مما يعزز فرصته في ولاية جديدة.

المصدر: "نوفوستي"