أردوغان يعلن فوزه في الانتخابات

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن النتائج غير الرسمية للانتخابات باتت واضحة، مؤكدا أنها تعتبر تكليفا له من الشعب التركي لرئاسة الجمهورية التركية.

وأشار أردوغان، خلال كلمة ألقاها أمام حشد من أنصاره، إلى أن "سلامة العملية الانتخابية وحرية التصويت يعبران عن قوة الديمقراطية التركية"، حسبما أفادت وكالة "الأناضول".

وأكد الرئيس التركي، أن بلاده "قدمت درسا في الديمقراطية للعالم بأسره عبر نسبة مشاركة بالانتخابات قاربت 90%"، مضيفا أن الأتراك حمَّلوا "تحالف الشعب" مسؤولية كبيرة بمنحه الأغلبية البرلمانية.

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وقال أردوغان أنه سيواصل "النضال من أجل أن تحقق تركيا تقدم أكبر في كافة المجالات"، معلنا أن أولوية حكومته في المرحلة الراهنة تتمثل في "إيصال تركيا إلى أهداف الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية في 2023".

وعبر الرئيس التركي عن أمله بتقبل منافسيه في الانتخابات بالنتائج، قائلا: "أتمنى عدم قيام أحد بإلحاق الضرر بالقوة الكبيرة لديمقراطية بلادنا عبر التشكيك في النظام الانتخابي والنتائج من أجل إخفاء فشله".

ودعا إلى تنحية السجالات والتوترات التي رافقت الفترة السابقة للانتخابات والتركيز على مستقبل البلاد، مشيرا إلى أنه "لا عودة إطلاقا عن المكانة التي أوصلنا بلادنا إليها في الديمقراطية والاقتصاد عبر 16 عاما من العمل الدؤوب".

وأظهرت النتائج الأولية بعد فرز معظم الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا أن أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" الحاكم حققا تقدما مريحا في الانتخابات التي جرت اليوم، مما يعزز آماله في تمديد فترة حكمه.

المصدر: الأناضول