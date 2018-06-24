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وسائل إعلام: نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التركية 87.21 في المئة

أردوغان وتحالفه يتصدران في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق النتائج الأولية

أخبار العالم

أردوغان وتحالفه يتصدران في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق النتائج الأولية
وكالة الأناضول
الانتخابات التركية
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أظهرت نتائج فرز نحو 25% من أصوات الناخبين الأتراك، حصول الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان على نحو 58% من مجموع المصوتين، فيما حصل أبرز منافسيه محرم إنجيه على 26%.

وبعد فرز 10.5% من الأصوات في الانتخابات النيابية، حصل تحالف الشعب الذي يضم حزب العدالة والتنمية الحاكم على أكثر من 65%، فيما حصل أقرب منافسيه تحالف الأمة على 25% من الأصوات.

وجرت في تركيا اليوم الأحد، الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتنافس فيها 6 مرشحين على منصب رئيس الجمهورية، وثمانية أحزاب على شغل المقاعد البرلمانية.

وكانت الانتخابات مقررة في نوفمبر 2019، لكن الرئيس رجب طيب أردوغان، دعا إلى تقديمها إلى اليوم الأحد 24 يونيو، بسبب ما وصفه بالحاجة إلى قرارات على الصعيد الاقتصادي وأزمات المنطقة.

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المصدر: وكالات

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