فيفي عبده ترد على منتقديها بفيديو جديد

ردت الفنانة المصرية فيفي عبده، على الهجوم عليها مؤخرا بسبب فيديو "رقصة البشكير" الذي نشرته منذ أيام عبر "إنستغرام"، حيث قامت بنشر فيديو لرقصة جديدة.

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ونشرت الفنانة فيفي عبده، فيديو رقصتها الجديدة وعلقت قائلة "يا مساء الفل أغنية حبيبة قلبي الجميلة أصالة، أغنية بنت أكابر بحبها وبحبكم".

وكانت فيفي عبده نشرت منذ أيام عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور "إنستغرام" فيديو لها وهي ترقص مرتدية "بشكير"، وعلقت على الفيديو قائلة "يا مساء الفل من الساحل الشمالى أغنية العوازل ياما قالوا بصوت المطرب مدحت صالح.. خمسة امواه".

وشهد فيديو رقص فيفي بالبشكير، العديد من التعليقات الهجومية، جاءت كالتالي: "خلصت هدومك يعني"، فيما قال آخر "يانهار أسود ومهبب بشكير"، بينما اكتفى أحد المعلقين على الفيديو بقوله "لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يهديكي"، وعلق آخر "هو ده البشكير يافوفة ولا أنا متهيألي"، وكتب آخر "مش لدرجة المنشفة يا فوفة، بنحبك آه بس مش منشفة".

المصدر: الوطن