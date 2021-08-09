مصر.. سلمى الشيمي تظهر بصور جديدة مثيرة للجدل بعد تقديم بلاغ عاجل ضدها

نشرت عارضة الأزياء المصرية، سلمى الشيمي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام)، صورا جديدة مثيرة للجدل، رغم تقديم بلاغ عاجل ضدها.

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وظهرت الشيمي وهي ترتدي ملابس مكشوفة وعلى هيئة ورق الصحف والجرائد، بعد نشر العديد من الصحف أخبارا حول تقديم بلاغات ضدها على خلفية صورها الخادشة للحياء.

وتقدم المحامي المصري، سمير صبري، ببلاغ للنائب العام حمادة الصاوي، ضد الموديل سلمى الشيمي، لنشرها فيديوهات "تسيء للآداب العامة".

وكشف صبري في بلاغه أنه: "بالمخالفة لكافة القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية والأعراف نشرت المبلغ ضدها (الشيمي) على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ـ إنستغرام ـ تيك توك، صورا وفيديوهات خادشة للحياء والآداب العامة".

المصدر: RT