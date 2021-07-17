مصر.. تجديد حبس المتهمين في واقعة مصرع شقيق الفنان رامي صبري 15 يوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة في مصر تجديد حبس 5 متهمين في واقعة وفاة شقيق الفنان رامي صبري 15 يوما.

وجاء القرار بسبب قيام المتهمين الخمسة باحتجاز مواطنين بدون وجه حق، والتسبب في مقتل أحدهم، وإدارة منشأة طبية بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الصحة.

وأمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة التصريح بدفن جثة شقيق الفنان رامي صبري، بعدما لقي مصرعه غرقا أثناء هروبه من مصحة لعلاج الإدمان والقفز في مياه النيل بترعة المريوطية، وطلبت النيابة تحريات رجال المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

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وكشفت التحريات عن أن الشاب صاحب الـ34 عاما يدعى كريم صبري شقيق الفنان رامي صبري، كان يعاني من إدمان مخدر الهيروين، وعلى غير رغبته، تم إيداعه بإحدى المصحات غير المرخصة بمنطقة البدرشين، أملا في علاجه لكنه لم يتحمل حبسه بالمصحة فقرر الهروب.

وأثناء تسلق الشباب سور المصحة، ولاذ بالهرب اتبعه أفراد الأمن الإداري والمشرفين، لكنه أسرع بالقفز في مجرى ترعة المريوطية ليلقى حتفه غرقا.





ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT