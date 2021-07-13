صورة تكشف موقع غرق شقيق فنان مصري.. والأمن يتحرك

ألقت أجهزة الأمن في الجيزة بمصر، القبض على صاحب مصحة الإدمان التي استضافت كريم صبري، شقيق رامي صبري، للعلاج من الإدمان في منطقة البدرشين قبل غرق شقيق الفنان.

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وانتقلت الجهات المختصة إلى مكان المصحة، وتبيّن أنّه عبارة عن فيلا تقع على بعد أمتار من ترعة المريوطية، وبعد الفحص والمعاينة تبين أن المصحة تعمل دون ترخيص من وزارة الصحة، وجرى تشميعها واستجواب العاملين، لمناقشتهم بشأن ملابسات الواقعة، وكيفية هروب كريم صبري شقيق رامي صبري من المصحة.

وكشفت التحريات والتحقيقات ومراجعة إحدى الكاميرات التي كانت موجودة بمقهى بجوار المصحة وسجلت تفاصيل الواقعة، أنّ كريم صبري، شقيق المطرب رامي صبري استغل انشغال العاملين بمشاهدة مباراة الأهلي والمقاصة مساء الأحد، وقفز من نافذة في الطابق الأول، وفرّ هاربا من المصحة، بعد أن قضى بها نحو 24 ساعة، وأثناء محاولة العاملين بالمصحة الإمساك به، قفز في الترعة، حيث لقي مصرعه غرقا بعد فشله في السباحة، وطفت جثته على سطح الماء بعد نحو نصف ساعة من القفز في الترعة، وقررت النيابة تشريح الجثة، والتحفظ على الكاميرات التي رصدت الواقعة، وشيّعت جنازته أمس.

وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات، أنّه عقب واقعة مصرع شقيق رامي صبري غرقا في ترعة المريوطية، بعد هروبه من مصحة إدمان بمنطقة البدرشين، تحركت حملات أمنية من الجهات المختصة لفحص أوراق تراخيص مراكز الإدمان الموجودة بالمنطقة، لبيان ما إذا كانت مرخصة من عدمه.

وأشارت التحريات الأولية التي جرت حول الحادث، إلى أن والد كريم، أودعه إحدى المصحات غير المرخصة بمنطقة البدرشين، مساء السبت الماضي، بينما هرب منها أمس الأحد، بعدما تمكن من مغافلة العاملين بها، ثم قفز في ترعة المريوطية، أملا فى الوصول للجانب الثاني من الطريق والفرار، إلا أنه غرق في المياه.

المصدر: الوطن