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مصر.. الأمن يلاحق فتاة "تيك توك" جديدة مثيرة للجدل (صور)

مجتمع

مصر.. الأمن يلاحق فتاة
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تقدم المحامي المصري أشرف فرحات، ببلاغ للنائب العام ضد فتاة تيك توك موكا حجازي، لنشرها فيديوهات مباشرة تظهر فيها شبه عارية.

مصر.. الأمن يلاحق فتاة
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وقال فرحات، فى بلاغه: "انتشر فى الآونة الأخيرة فتاة تدعى (موكا حجازي) على نفس خطى الفتيات التى سبقتها مثل حنين حسام ومودة الأدهم وريناد عماد وهدير الهادي ومنار سامي وسما المصري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي (تيك توك) و(يوتيوب)، بل هى أشد منهن؛ لأنها لم ترتدع من المحاكمات المعلن عنها، فجميعا نعلم أن الغرض من إعلان العقوبات هو تحقيق الردع العام للحد من وقوع مثل هذه الجرائم فى حق المجتمع، والردع الخاص للمتهم القائم بالفعل".

وتابع: "وتلك الفتاة ضربت بالقيم والمبادئ عرض الحائط، مخالفة بذلك القوانين أيضا، حيث تقوم ببث فيديوهات مباشرة وتتعمد الظهور فيها بصورة غير لائقة، متعدية على الثوابت والعادات والتقاليد، وتعد نشرا للفاحشة وتحريضا على الفسق والفجور، حيث تقوم خلالها باستعراض جسدها وعمل إيحاءات جنسية بوجهها، هذا ونعى سيادتكم بأن القانون قصد من تجريم الأفعال الفاضحة العلنية المخلة بالحياء، حماية الشعور العام بالحياء، وصيانة إحساس الجمهور من أن تخدشه مشاهدة بعض المناظر العارية أو المظاهر الجنسية التى تخل بالحياء أو تخالف الآداب العامة".

مصر.. الأمن يلاحق فتاة

ونوه بأنه المشكو فى حقها تعمدت نشر تلك المقاطع لتثير الغرائز وتحرض على الفسق والفجور، بالإضافة إلى عدد من الفيديوهات التى تحوى عددا من الإيحاءات الجنسية؛ ما يؤدى إلى وضع صورة مسيئة للمرأة المصرية وللمجتمع ككل.

مصر.. الأمن يلاحق فتاة

وذكر أنه يلتمس من عدلكم بعد الاطلاع على البلاغ ومحتوى الأسطوانة المدمجة المرفقة طى البلاغ، سرعة ضبط وإحضار المشكو فى حقها والتحقيق معها فى الواقعة وإحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة عن الواقعة محل البلاغ.

المصدر: الشروق

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