تونس.. بيع الأضاحي على الإنترنت والدفع عند الاستلام (فيديو)

أعلن طارق بن جازية المدير العام لشركة اللحوم في تونس يوم الاثنين في برنامج "ناس نسمة نيوز" على قناة "نسمة"، أن الشركة تعتزم خلال هذه السنة بيع أضاحي العيد عبر الإنترنت.

وأضاف أن عملية الدفع ستكون عند الاستلام وأنه سيتم ابتداء من الأربعاء 7 يوليو بيع الأضاحي على موقع ''اللحوم تي إن''.

وأشار إلى أن الشركة ستوفر خلال هذه السنة عددا من الخدمات للمواطنين

الذين ليس لديهم مكانا للأضحية عبر الإبقاء على الخروف على ذمة الشركة وتمتيعه بإقامة كاملة بـ4 دنانير لليلة الواحدة (1.2 يورو تقريبا).

وصرح بأن الشركة ستوفر خدمة الذبح بـ20 دينارا ويمكن الحجز مسبقا.

المصدر: قناة "نسمة" التونسية