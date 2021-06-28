مصر.. الراحلة اعتماد خورشيد تثير الجدل حول وفاة سعاد حسني ومقتل الملك فاروق على يد المخابرات

أعادت وسائل إعلام مصرية نشر مجموعة من تصريحات الفنانة والمنتجة المشهورة الراحلة اعتماد خورشيد، المثيرة للجدل حول وفاة الفنانة الراحلة سعاد حسني ووفاة الملك فاروق.

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قالت اعتماد خورشيد خلال حوارها ببرنامج "أنا والعسل" مع الإعلامي اللبناني نيشان عام 2012: "الملك فاروق مات مقتولا بالسم، أنا كتبت ذلك، اللي قتله واحد من المخابرات، حطوله السم في الأكل".

وأضافت: "سعاد حسني أنا عملت لها أربعة أفلام، كانت بنتي وحبيبتي، كان في واحد من أصحابنا رايح يتعالج في لندن، هي كانت عايزة تتعالج في لندن، وقتها صفوت الشريف كان عايز يجندها وصوروها غلط، بعدها سافرت لندن، عشان تتعالج ومرديوش يدوها فلوس".

تابعت: "سعاد حسني كلمتني، وقالت لي أنا هكتب مذكراتي عشان مش معايا فلوس، وقولت لها هيقتلوكي لو عملتِ كدا، ومسمعتش كلامي، وسعاد كانت متجوزة عبدالحليم حافظ، وعمر خورشيد كمان قتلوه".

استكملت: "صفوت الشريف فيه شخصيات كتير جندهم، وسيطر عليهم وشخصيات كبار، منهم حسني مبارك، كان مسيطر عليه.. مبارك كان خايف من صفوت الشريف.. والشريف كان هيقتلني".

اعتماد خورشيد من مواليد 29 أغسطس 1935، أسست شركة إنتاج سينمائي مع صلاح رمسيس، ولبنى عبدالعزيز شاركت في إنتاج عدد من الأفلام.

المصدر: مصراوي