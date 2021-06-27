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وفاة المنتجة والإعلامية المصرية اعتماد خورشيد عن عمر ناهز 86 عاما

الثقافة والفن

وفاة المنتجة والإعلامية المصرية اعتماد خورشيد عن عمر ناهز 86 عاما
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المنتجة والإعلامية الراحلة اعتماد خورشيد
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أعلن إيهاب خورشيد وفاة والدته المنتجة والإعلامية اعتماد خورشيد عن عمر ناهز 86 عاما، بعد صراع مع المرض.

وكانت اعتماد خورشيد قد نقلت للمستشفى منذ فترة في حالة حرجة، ودخلت بعدها غرفة العناية المركزة، وبعد استقرار حالتها الصحية قرر الأطباء خروجها.

وولدت في 29 أغسطس 1935، وأسست شركة إنتاج سينمائي مع صلاح رمسيس ولبنى عبد العزيز، وشاركت في إنتاج العديد من الأفلام.

كما أسست "معامل اعتماد خورشيد" للطبع والتحميض، والتي شاركت في إنتاج عدد من الأعمال منذ أواخر الخمسينيات وحتى السبعينيات، من أبرزها: "العزاب الثلاثة، المغامرة الكبرى، الحسناء والطلبة"، كما أنتجت أفلاما، منها: "أولاد الملجأ"، و"جمعية قتل الزوجات الهزلية".

المصدر: "مصراوي"

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