سوريا .. أب يطلق النار على ابنه وينتحر

شيعت مدينة السلمية وسط سوريا جثماني أب وابنه قتلا برصاص الوالد، الذي أقدم على الانتحار بعد قتل ولده برصاصتين

وقد توفى الشاب، عادل قصير بعد وقت من إسعافه بمشفى المدينة في ريف حماة، حسب ما أكدت مصادر محلية لـ RT. وهي الحادثة التي لم تعرف دوافعها بدقة.

وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت مساء أمس أن الأب علي، وبعد مشاجرة مع ابنه بسبب خلافات عائلية، أطلق النار على ولده وأصابه في البطن والساق، قبل أن يطلق النار على نفسه، ما أدى لوفاته على الفور.

المصدر: RT