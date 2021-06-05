سفير اليابان بالقاهرة: مصر على الجانب الآخر من الكوكب

علق السفير الياباني في القاهرة، نوكي ماساكي، على الجملة الدارجة "كوكب اليابان الشقيق"، مشيدا بصر وحضارتها وقال "إذا كنا سنتحدث عن الكوكب، فأنتم في الجانب الآخر من الكوكب".

وأضاف السفير الياباني في تصريحات على القناة الأولى المصرية أمس الجمعة، أنه أجرى عدة زيارات لجمعيات خيرية بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى زيارته لعدة كنائس بالقرب من الدلتا، وأنه يستكشف تلك المعالم بشكل مستمر ودائم، وعدد من الأماكن الأثرية الهامة الخاصة بمسار العائلة المقدسة والتي تمثل حقبة تاريخية معينة.



وقال السفير: "وجودي وعائلتي في مصر، له العديد من الجوانب الإيجابية، تمثلت في تبادل الثقافات والتراث، لأن مصر هي مهد الحضارات القديمة وهناك العديد من الجوانب، والشعب المصري له العديد من الجوانب ولكنه يعيش في تناغم".

المصدر: "اليوم السابع"