بعد دخولها عالم الإنتاج.. ميغان ماركل تنشر كتابا للأطفال

قالت دار نشر "راندوم هاوس" اليوم الثلاثاء إن ميغان ماركل، دوقة ساسكس، ستنشر كتابا للأطفال في شهر يونيو بعنوان "The Bench- المقعد" حول العلاقة بين أب وابنه.

والكتاب هو أحدث مشروع لميغان وزوجها الأمير هاري، حفيد الملكة إليزابيث، منذ تنحيهما عن واجباتهما الملكية وانتقالهما إلى لوس انجليس في الولايات المتحدة العام الماضي مع ابنهما أرشي، ودخولهما عالم الإنتاج مع منصة "نتفلكس".

وأوضحت دار النشر أن موضوع الكتاب، المستوحى من زوجها وابنها والذي خطت رسومه ريشة الفنان كريستيان روبنسون، سينشر يوم 8 يونيو مع نسخة مسموعة بصوت ميغان.

وقالت الدوقة في بيان: "بدأ الكتاب كقصيدة كتبتها لزوجي يوم عيد الأب، بعد شهر من ولادة أرشي. وأصبحت تلك القصيدة هذه القصة"، مضيفة: "آمل أن يتردد صدى "The Bench" مع كل عائلة... بقدر ما يتردد صداه مع أسرتي".

المصدر: "رويترز"