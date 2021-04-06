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هاري وميغان يدخلان عالم إنتاج المسلسلات

أخبار العالم

هاري وميغان يدخلان عالم إنتاج المسلسلات
Reuters
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منذ أن أعلن الأمير هاري وميغان ماركل، أنهما قررا التراجع عن أدوارهما في العائلة المالكة، وقعا عدة صفقات مع خدمات البث مثل Spotify و Netflix للحصول على مصادر دخل جديدة.

وأعلن Netflix أن شركة الإنتاج الذي يملكها دوق ودوقة ساسكس، Archewell Productions، ستطلق عبر المنصة سلسلة وثائقية تحت عنوان Heart of Invictus.

وقالت شركة Netflix في تغريدة عبر "تويتر" إن السلسلة ستسلط الضوء على الرياضيين في Invictus Games ، التي شارك فيها هاري منذ فترة طويلة.

وأضافت: "الأمير هاري كان بطل ألعاب Invictus منذ بدايتها، لذا فمن المناسب أن تسلط سلسلة Archewell الأولى على Netflix الضوء على الرياضيين الرائعين في المسابقة وتحتفي بهم".

المصدر: "الإندبندنت"

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