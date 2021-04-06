هاري وميغان يدخلان عالم إنتاج المسلسلات

منذ أن أعلن الأمير هاري وميغان ماركل، أنهما قررا التراجع عن أدوارهما في العائلة المالكة، وقعا عدة صفقات مع خدمات البث مثل Spotify و Netflix للحصول على مصادر دخل جديدة.

وأعلن Netflix أن شركة الإنتاج الذي يملكها دوق ودوقة ساسكس، Archewell Productions، ستطلق عبر المنصة سلسلة وثائقية تحت عنوان Heart of Invictus.

Prince Harry has been a champion of the Invictus Games since its inception so it’s fitting that Archewell’s first Netflix series will spotlight and celebrate the competition’s amazing athletes.



Heart of Invictus will follow the competitors as they prepare for 2022’s games. pic.twitter.com/yM7t2qdBsw — Netflix (@netflix) April 6, 2021

وقالت شركة Netflix في تغريدة عبر "تويتر" إن السلسلة ستسلط الضوء على الرياضيين في Invictus Games ، التي شارك فيها هاري منذ فترة طويلة.

وأضافت: "الأمير هاري كان بطل ألعاب Invictus منذ بدايتها، لذا فمن المناسب أن تسلط سلسلة Archewell الأولى على Netflix الضوء على الرياضيين الرائعين في المسابقة وتحتفي بهم".

المصدر: "الإندبندنت"