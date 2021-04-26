 
مباشر

تحرك في مصر على وقع "إهانة" إسماعيل ياسين

مجتمع

تحرك في مصر على وقع
facebook
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q9x5

أصدر نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي بيانا بشأن إهانة الفنان الراحل إسماعيل ياسين في أحداث مسلسل "موسى"، بطولة الفنان محمد رمضان.

إقرأ المزيد
محمد رمضان يعلق على المشهد الأزمة الذي جمعه مع الفنان إسماعيل ياسين
محمد رمضان يعلق على المشهد الأزمة الذي جمعه مع الفنان إسماعيل ياسين

وجاء في نص البيان كالتالي: "في البداية يؤكد مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية أن المساس برموز مصر الفنية هو عمل مرفوض شكلا وموضوعا لأنه بمثابة تشويه للريادة المصرية في تاريخ الفنون كما يعد تشويها للشخصية المصرية التي شكل الإبداع الفني جانباً هاما من سماتها وخصوصيتها منذ فجر التاريخ".

وأكد مجلس النقابة في البيان، على تلقي شكوى مقدمة من أسرة الفنان الراحل إسماعيل ياسين أسطورة الكوميديا المصرية بشأن تضررها من تقديم شخصية اسماعيل ياسين بطريقة غير لائقة في الحلقة الثانية عشر من مسلسل موسى.

المصدر: أخبار اليوم 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا