إدانة كاتب جزائري بتهمة استهزاء الدين

قضت محكمة سيدي محمد بالعاصمة الجزائرية الكاتب، سعيد جاب الخير، بفرض عقوبة نافذة بالحبس ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار بتهمة استهزاء الدين وشعائر الإسلام.

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ونقلت صحيفة "الشروق" عن الشاكي، عبد الرزاق بويجرة قوله: "كنّا نتطلع إلى ما هو أقسى وأشدّ، لكن الحمد لله على توفيقه، والشكر لكل من ساهم ودعّ".

وفي معرض سرد الصحيفة لوقائع المحاكمة، أشارت إلى أن المتهم أنكر خلال مواجهة القاضي له التهم المنسوية اليه، في حين طالب دفاعه بالبراءة.

وورد في بيلن للمدعي بويجرة عبد الرزاق حول مجريات المحكمة قوله إن المتهم ومحاميه أنكروا "بعض المنشورات على غرار تلك المتعلقة بسورة الفيل وقصة أبرهة الحبشي، وقال إن صفحته تمّ #اختراقها ونشر تلك المنشورات بدله"، لافتا إلى أن الحكم سيتم النطق به يوم 22 أبريل 2021 .

أما المدان سعيد جاب الخير فقال في بيان عن مجريات المحاكمة: "أجبت عن أسئلة المحكمة وفريق المشتكي حول منشوراتي الواردة في الشكوى المرفوعة وفي ملف الإحالة واعترفت بها كاملة ولم أنكرها، بل شرحتها وفصلتها بأدلتها الدينية ومن المصادر الفقهية والتفسيرية الإسلامية".

كما أشار في فقرة أخرى إلى أن "البحث الجنائي لم يُثبت علاقتي الشخصية بالصفحة التي نُقلت منها المنشورات التي استدل بها فريق المحامين المتأسسين مع المشتكي".

وأشار أيضا في نعرض دفاعه إلى أن محامي المشتكي "أخرجوا لي منشورات قديمة جدا عليها اسمي وتعود الى 2007. وقد رفضت الاعتراف بها لأنني لا يمكنني أن أعترف بكلام مر عليه 14 سنة ولم أعد أذكر تفاصيله وليس أمامي أرشيفه الموثق".

ورصد جاب الخير في بيانه أيضا أن "بعض المنشورات القديمة والخارجة عن موضوع الشكوى والتي استدل بها فريق المشتكي، قد تم تحريفها وتشويهها وإضافة أشياء اليها لم تكن فيها. وهناك منشورات تم بترها من منشورات أطول واحتُفظ بجزء منها فقط للإيحاء بفكرة مناقضة للنص الأصلي بغرض استخدامها ضدي".

المصدر: الشروق