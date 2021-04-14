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هل لقاح كورونا يفطر الصائم؟.. المفتي العام في السعودية يجيب

مجتمع

هل لقاح كورونا يفطر الصائم؟.. المفتي العام في السعودية يجيب
Reuters
جدة، أرشيف
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أوضح المفتي العام للمملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أن لقاح كورونا ليس مفطرا للصائم.

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وقال الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، ردا على سؤال، هل لقاح كورونا مفطرا للصائم ؟:" الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لقاح كورونا ليس مفطرا للصائم، لأنه ليس بمعنى الطعام والشراب، وهو لقاح يعطى عن طريق العضل فليس بمفطر".

المصدر: "واس"

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